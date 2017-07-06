銀行股領跌 日股收黑中央社 (2017-07-06 15:34)
（中央社東京6日綜合外電報導）由於美國聯邦準備理事會（Fed）公布6月會議紀錄，增添市場對美國貨幣政策計畫的不確定性，日本東京股市今天收黑，銀行股領跌。
法新社報導，日經225指數下挫0.44%或87.57點，收19994.06點。東證一部指數走跌0.19%或3.10點，收1615.53點。1060706
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