（中央社東京6日綜合外電報導）由於美國聯邦準備理事會（Fed）公布6月會議紀錄，增添市場對美國貨幣政策計畫的不確定性，日本東京股市今天收黑，銀行股領跌。



法新社報導，日經225指數下挫0.44%或87.57點，收19994.06點。東證一部指數走跌0.19%或3.10點，收1615.53點。1060706