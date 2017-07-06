昆山創業週 將側重對台對滬人才交流中央社 (2017-07-06 15:29)
（中央社記者張淑伶南京6日電）強調人才吸引力的「2017中國昆山創業周暨蘇州國際菁英創業周昆山專場」10日將在昆山登場，台灣電電公會、青創總會及在昆山創業的台灣年輕人將出席交流活動。
根據中共昆山市委宣傳部提供的資料，創業週活動將於10日到12日舉辦。
其中，在海峽兩岸人才沙龍活動方面，中華民國三三企業交流會青年會、台灣區電機電子工業同業公會、中華民國全國青年創業協會總會及部分台灣大專院校負責人，與昆山市青年聯合會代表、台籍傑出企業家及兩岸青年創業基地代表將圍繞「昆山人才政策與創業投資環境」進行交流互動。
其他活動內容還包括首屆中國昆山創新創業大賽決賽、4位大陸國家「千人計劃」專家分享創新創業成功經驗、舉行昆山市科研眾包平台上線啟動儀式，並為昆山市級新型研發機構授牌、啟動「昆山市產業投資引導基金」等。
昆山市政府表示，活動將凸顯昆山「臨滬對台」優勢，側重邀請台灣及上海的產業人才。1060706
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