（中央社記者邱俊欽桃園6日電）一輛聯結車今天撞上A8長庚醫院站前的機捷軌道橋墩，造成供電設備損壞，機場捷運公司表示，意外影響12列車通行、近1000名旅客行程受延誤。



桃捷公司下午表示，整起意外是一輛聯結車在上午6時24分，行經A8長庚醫院站附近時，因聯結吊車超高，撞擊電力設施，造成系統損害，使得供電系統發生異常跳脫。



桃園捷運公司總經理陳凱凌表示，意外影響到A7至A11，以及A1至A6的部分行車。桃捷公司第一時間成立緊急應變中心，於7時15分恢復全部電力，並進行相關檢查，前後延誤時間約30分鐘；共計有12列車、近1000名旅客行程受影響。



陳凱凌說，A8長庚醫院站電力系統損害，牽涉到兩個供電區段，分別是A1至A6以及A7至A11，路段在第一時間受到影響，所有檢測作業依照SOP，逐段檢測及復歸，並啟動接駁車通知與處理系統。



桃捷表示，電力系統損害部分，已經緊急完成包覆及修復，未來最重要是防範未然，也會與興建捷運的高鐵局一併檢討，加強防護措施。1060706