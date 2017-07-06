好房網News記者陳思瑜／整理報導

京華城百貨開幕16年至今財報仍然虧損，先前還傳出要拆建蓋豪宅，現在外界傳聞，微風集團將接手委託經營，若順利最快今年10月微風就會接手經營，並擬定將賣場更名為「微風松山」，不過對此京華城副總阮信囊表示「沒有聽說」，微風也回應無此事。

傳微風集團將接手委託經營京華城，賣場更名為「微風松山」（好房網News記者張聖奕／攝影）

其實7、8年前及去年，京華城都曾找微風集團合作，但兩次都沒成局，根據工商時報報導，微風集團董事長廖鎮漢對京華城球體建築造型相當感興趣，有意打造成台灣版「BIC CAMERA」。

報導指出，這次京華城與微風的合作模式與內容，比微風松高、微風南京來得複雜，全案只等廖鎮漢點頭，雙方預計下個月確定合約。

自由時報則刊出京華城澄清稿表示，微風接手一事為外界捕風捉影，且公司高層至今尚未與微風有任何接觸或洽談，尚無此規劃，未來可能合作的對象，不排除包括美、日及國內具口碑等績優經營者。

另外，京華城認為現階段最重要的事，就是要求北市府盡速回復京華城應有的容積率560%，積極開拓經營面相，才不會愧對股東期許。