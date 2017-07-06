好房網News記者蔡佩蓉／台北報導

隨著房市反轉，國內零售銷售低迷，在北市商圈店面的部分，也出現劇變。根據戴德梁行發佈的第2季市場調查資料，過往代表時尚人潮的東區空置率逐季上升，忠孝商圈來說，空置率較上季增加1.4個百分點，為6.4％，做納入臨時特賣會店面，空置高達10.5％；反觀西門商圈空置率僅2％，其中藥妝店更是大力拓店。

西門町是國際觀光客來台必逛的商圈，人潮絡繹不絕。（好房網News記者陳韋帆攝影）

戴德梁行協理薛惠珍分析，忠孝商圈的空置上升，但房東寧可將店面空置，也不願降價求租，部分店面則出現分割出租現象，以降低總租金，去化空置店面。她說，相較忠孝商圈，背包客、自由行旅客偏愛的西門商圈，觀光熱潮持續發酵，光是伴手禮店就增加至12間，而藥妝店更是積極展店。

但戴德梁行的調查顯示，雖然西門商圈創造了觀光效益，吸引人潮消費，但精華店面租金已經接近零售業者付租能力的高點，短期內租金上漲有限。而綜觀整體商圈，目前有個性化「生活雜貨」拓店的趨勢，例如名創優品、韓系艾樂屋家居館等，商品風格濱風且富有設計感，頗受學生及上班族的青睞。