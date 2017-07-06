好房網News記者羅力元／整理報導

房地產市場買氣低迷，為了搶救業績，不動產授信龍頭土地銀行決定放寬房貸授信門檻，外界預期會有行庫陸續跟進，至於地上權住宅貸款部分，土銀主管則說目前不考慮。

不動產授信龍頭土地銀行決定放寬房貸授信門檻。（好房網News記者陳韋帆／攝影）

根據《自由時報》報導，土地銀行開出公股行庫放寬房貸的第一槍，7月起放寬房貸授信標準，過去要年薪至少要80萬元，才能貸到8成，現在降至60萬元就能貸至8成。報導預料在當前房市冷清的環境下，陸續會有行庫跟進。也有土銀主管表示，先前有分行認為年薪80萬門檻太高，才會調降。

《中央社》報導，土銀指出，只要符合負債比低於8、年薪60萬元，最高可貸到8成。土銀舉例，假設民眾年所得60萬元，且沒有在其他銀行借款，則該民眾最高可貸款金額為480萬元，「買600萬元的房子，就可以貸到8成。」不過，若該民眾想買的房子房價達1000萬元，其房貸上限仍僅有480萬元。

若民眾已婚，則可以與配偶合併計算所得，且所得負債比放寬為12倍。舉例來說，倘若夫妻所得達120萬元，則最高貸款額度為1440萬元，就可以買到總價1800萬元的房子。

土銀向中時電子報表示，這次所得門檻下修，銀行內部評估，購買總價600萬以下的借款人，將會是主要的受惠者。

至於地上權住宅房貸，土銀主管則表示，由於債權難以保全，目前還未考慮開辦地上權住宅貸款。