土銀房貸門檻下修 這種購屋戶最受惠好房網News (2017-07-06 15:33)
好房網News記者羅力元／整理報導
房地產市場買氣低迷，為了搶救業績，不動產授信龍頭土地銀行決定放寬房貸授信門檻，外界預期會有行庫陸續跟進，至於地上權住宅貸款部分，土銀主管則說目前不考慮。
不動產授信龍頭土地銀行決定放寬房貸授信門檻。（好房網News記者陳韋帆／攝影）
根據《自由時報》報導，土地銀行開出公股行庫放寬房貸的第一槍，7月起放寬房貸授信標準，過去要年薪至少要80萬元，才能貸到8成，現在降至60萬元就能貸至8成。報導預料在當前房市冷清的環境下，陸續會有行庫跟進。也有土銀主管表示，先前有分行認為年薪80萬門檻太高，才會調降。
《中央社》報導，土銀指出，只要符合負債比低於8、年薪60萬元，最高可貸到8成。土銀舉例，假設民眾年所得60萬元，且沒有在其他銀行借款，則該民眾最高可貸款金額為480萬元，「買600萬元的房子，就可以貸到8成。」不過，若該民眾想買的房子房價達1000萬元，其房貸上限仍僅有480萬元。
若民眾已婚，則可以與配偶合併計算所得，且所得負債比放寬為12倍。舉例來說，倘若夫妻所得達120萬元，則最高貸款額度為1440萬元，就可以買到總價1800萬元的房子。
土銀向中時電子報表示，這次所得門檻下修，銀行內部評估，購買總價600萬以下的借款人，將會是主要的受惠者。
至於地上權住宅房貸，土銀主管則表示，由於債權難以保全，目前還未考慮開辦地上權住宅貸款。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ZARATA 支架．ZARATA 開瓶器．ZARATA 冰箱．ZARATA 布丁．ZARATA 削皮器．ZARATA 行李吊牌．ZARATA 可愛 T 恤．ZARATA 帽t．ZARATA 麻花．ZARATA 披肩．ZARATA MP4．ZARATA 戒指．ZARATA 罐頭 存錢筒．ZARATA 音箱．ZARATA 手錶．ZARATA 壁虎．ZARATA 叉子．ZARATA 馬卡龍 磁鐵．ZARATA KUSO 造型．ZARATA 小香．ZARATA 冰棒．ZARATA 噴霧．ZARATA 短T．ZARATA 可愛 橡皮擦．ZARATA 字典．ZARATA 果凍．ZARATA 收納袋．ZARATA 便條紙．ZARATA 吸管．ZARATA 卡夾
- NIKON Speedlight SB-5000 / SB5000 原廠閃光燈 外接式閃光
- TISSOT T-RACE 極限玩家計時機械腕錶-黑/45mm
- WACOM Intuos 3D 創意觸控繪圖板 Medium(黑)【送素材集~7/1
- 巧福紅外線炭素纖維電暖器AS-110C
- 【La Felino法利諾】甜漾金星3/4絲棉剪接加高款B-F罩杯內衣
- 【石頭記】招財護身關公黑曜石(項鍊)
- 【DI BELLA】擁有GIA/0.30克拉/F/VS2美鑽戒
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 狂飆競速時尚設計腕錶(黑-AP400
- WD SSD 500GB M.2 2280 SATA 固態硬碟(藍標)
- Arseprince 城市晶鑽鏡面切割男錶-黑銀/37mm
埃及等四國稱卡達對１３點要求的回復不能令人滿意【北京新浪網】
長電科技槓桿收購蛇吞象 中芯國際入主如何為其保駕護航？【北京新浪網】
金價周三收高0.2% 聯儲紀要后漲幅收窄【北京新浪網】
HTC手機印度傳爆炸 HTC：正調查【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》