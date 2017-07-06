好房網News編輯中心／整理報導

就在雙北市為違建越拆越多而苦惱時，高雄市府為違建找到一條新活路，即成為綠能的「高雄厝」，民眾若不知道如何把違建變合法，市府還提供諮詢。

把違建改為「高雄厝」，違法變合法又美化，高雄市府提供諮詢 (高雄市府提供)

高雄市工務局長趙建喬表示，目前透天厝住宅常因民眾於住家設置有頂蓋停車庫，或增建突出陽臺、或自行增建屋頂鐵皮而造成違章建築林立，不但違反法令，也影響居住安全，因此市府推行「高雄厝」設計及鼓勵回饋辦法，以增建綠能設施方式來解決增建的違章現況。

工務局表示，高雄厝申請辦件經統計已達370餘案，其中5樓以下透天申請高雄厝案件已有200餘案，民眾可依該規定改造已設置頂蓋車庫，轉型為具綠能效益的綠能設施，除符合法令規範外，更兼具創能效益，以及美化都市景觀，一舉數得。

至於如何把違建改為合法的高雄厝，市府特別成立了輔導工作室，有設計師提供免費諮詢。有相關疑問民眾可到市府四維行政中心1樓工務局建築管理處，每週五受理民眾諮詢。亦可電洽07-3368333轉分機號碼2282~2288，或轉2284計畫承辦人員。