看房這樣說 房仲忍不住想森77好房網News (2017-07-06 15:33)
好房網News記者陳思瑜／整理報導
想要買到心儀房子，除了找到好房仲外，自己也要做好功課。就有從業人員在房仲臉書社團裡分享，最近遇到一名客人問房，但卻說不出明確條件，只說「看地點、合理價錢、喜歡就買」讓他很苦惱。
想要買到心儀房子，除了找到好房仲外，自己也要做好功課。（好房網News記者馮牧群攝）
就有同業回覆表示，也曾遇過這類客戶，讓他們心裡忍不住懷疑，對方是否「來亂的」。不過，許多房仲認為，像這類民眾可能是剛開始看房子的客戶，可以先帶他看一、二個案件，當成入門教育，不必立刻經營，讓他熟悉市場，之後再漸進積極經營。
還有人把這類客戶，歸類成「D級買方」，建議這名發文房仲，可先一個月連絡一次即可，「真正A級買方，會明確告訴你地點及預算的」。
然而，對剛接觸看房的人來說，一開始確實不曉得該從哪裡看起，房市名嘴sway就提供六點看房小撇步，像是「多看多比較再決定」，sway認為先鎖定想居住區域後，設定看50間的目標，一間一間去看，培養買屋技巧，自然可以避開地雷。
還有「一定要拿不動產說明書」因為這等於是房子的履歷，屋子是否為違建或凶宅，都會記載在上面，其他還得注意的是「多比價」、「注意實價登錄網」、「注意周圍行情」。
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