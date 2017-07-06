好房網News記者羅力元／整理報導

曾經轟動全國的花蓮五子命案，案發凶宅在2016年售出後，新屋主於周二（7/4）辦入厝儀式，接受媒體訪問時表示，買下這間房子是緣分，相信自己會住得很快樂。

花蓮五子命案，案發現場房子在2016年售出後，新屋主於周二（7/4）辦入厝儀式（圖翻攝自Google Map）

花蓮吉安鄉五子命案凶宅，新屋主席開3桌宴請親友，葉姓新屋主接受《蘋果日報》訪問說，他心中坦蕩蕩，住進來都睡得很安穩，新房是父親出資300萬元購得，目前與父親、弟弟共住，希望未來娶妻生子，入住前聽過很多傳言，但認為自己沒做過虧心事，根本不用怕，就算有些孤魂野鬼，也已交給專業師父處理過。

葉姓屋主說，買下這間房子「是緣份」，附近鄰居人都很好，平時住宅居環境清幽，住家鄰近農田空氣又好，很適合居住，相信自己會住得很快樂。

五子命案案發後，該棟房子長期黑漆漆，還成為當地著名鬼屋，空蕩近11年，根據《自由時報》報導，新主人入住後1到4樓燈火通明，附近鄰居也表示，有人住就覺得很好。