好房網News記者蔡孟穎／整理報導

房價跌的慢，購屋族很失望，而賣方態度轉硬，議價變難了，更讓人心好嘔，但到底是誰掐住房價不讓它下跌，「房產明燈」指出的犯人，就是被視為買房利多的各項房貸優惠。

戴德梁行董事總經理顏炳立表示，房市沒有讓利，就沒有買氣（好房網News記者陳韋帆攝影）

6月房市買氣再降溫，交易量連2個月收黑，不是民眾不想買房，而是政府根本搞錯了方向！戴德梁行董事總經理顏炳立表示，購屋族買房關鍵還是在房價，貸款成數、低利率等所謂的利多都是假的！房貸優惠只在剛性需求有市場，除此之外，只是在延緩房價下跌速度，喊話要賣方趁早讓利換錢。

房價何時落底？顏炳立表示，在低利率的不景氣下，房價沒有上漲動能，房市要轉熱，沒有超過30萬戶都不用談，以交易量預測，2016年整年買賣交易量有24.5萬棟，今年上半年僅約10萬棟，而目前內需消費不佳，下半年量會更少，今年應不會超過20萬戶，房市至少還會「再跌2年」，若今、明兩年都只有20萬棟，才有機會落底盤整。

沒有政策干擾，下半年拚量，市場「買方說的算」。永慶房產集團業務總經理葉凌棋也表示，雖房價已擺脫急跌期，但仍不會改變跌勢，加上今年進入預售屋交屋高峰期，市場供給量將大增，建商在銷售壓力下，會持續讓利拚現金，中古屋也會受到比價影響，預估再下修3~5%左右。