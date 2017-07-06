大同寶寶遊集集 喚起民眾兒時回憶中央社 (2017-07-06 15:07)
（中央社記者吳哲豪南投縣2017年7月6日電）南投集集鎮公所和家電業者合作，舉辦大同寶寶遊集集活動，在鎮上設置8座大同寶寶花燈，設計闖關遊戲，大同寶寶當關主。
集集鎮公所今天指出，大同寶寶遊集集活動舉辦日期有7月15日、7月16日以及7月21日到23日，活動設計除了在鎮上設置8座大同寶寶花燈之外，也在集集火車站周邊舉辦主題闖關活動，大同寶寶化身關主，帶領民眾進行懷舊之旅。
鎮公所表示，活動日當天早上有大同寶寶現場跳地板舞，闖關主題有同樂會、嬉遊記、趣旅行、瘋美食以及愛市集等，同時結合在地美食商家、特色農產的農夫市集以及集集鎮的旅遊景點。
集集鎮鎮長陳紀衡說，他要感謝家電業者和公所配合進行創意行銷，營造懷舊旅遊，喚起許多人的兒時回憶，而來參加闖關遊戲的民眾只要集滿3個戳章，就可以獲得限量的大同寶寶紀念郵票首日封，另外也有150個大同電鍋等禮物供民眾摸彩，歡迎民眾參加。
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