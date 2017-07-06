▲國泰世華銀行全面支援行動支付服務，今日宣布成為Android Pay合作夥伴，帶來簡單、安全、方便的另一新行動支付選擇。（圖／公關照片）

繼 Apple Pay、Samsung Pay 之後，國泰世華銀行今（6）日再宣布成為 Android Pay 合作夥伴，為 600 萬卡友帶來另一簡單方便且安全的新行動支付選擇，同時還祭出每筆消費 10% 刷卡金回饋，首刷卡萬事達卡，前 3 萬名加碼新台幣50元刷卡金回饋。而隨著行動支付全面到位，國泰世華銀行卡友只要持有具感應式功能的任一品牌手機，在商店、百貨或咖啡廳等商家，透過手機就可快速完成付款。

國泰世華銀行信用卡暨新興金融總管理處副總經理鄭有欽表示，身為長期專注客戶需求、致力於金融創新的領導品牌，很高興能成為 Android Pay 合作夥伴。行動支付不僅是產業發展的新科技，並且真正為客戶提供了更簡單、方便付款方式，國泰世華銀行全面支援行動支付服務，提供客戶多元支付選擇，讓日常生活更便利、享受幸福每一天。

▲國泰世華卡友只要持有具感應式功能之任一品牌手機，即可立即使用行動支付服務。在商店、百貨或咖啡廳等場域裡，透過手機快速完成付款，享受更輕鬆的幸福新生活！（圖／公關照片）

根據 Google 統計，台灣智慧型手機滲透率已高達 82% ，目前支援 Android Pay 的硬體品牌已突破 1000 多家，可使用 Android Pay 的行動裝置種類，更高達1萬多款。國泰世華銀行指出，Android Pay 的上線，不但可滿足台灣消費者，對行動生活便利的需求，更為台灣行動支付發展添增成長動能，只要持有 Android KitKat 4.4 或以上版本的行動裝置，搭配下載 Android Pay 應用程式，即可啟用 Android Pay。

為慶祝成為 Android Pay 夥伴，國泰世華銀行在 9 月 30 日前也祭出好康優惠，使用 Android Pay 消費享每筆消費 10% 刷卡金回饋，但需登錄 ，歸戶上限 100 元，若首刷卡為萬事達卡，前 3 萬名加碼新台幣 50 元 刷卡金回饋，12 月 30 日前，平日前往星巴克購買咖啡享第 2 杯半價；12 月 31 日前，於 cama café 天天享同品項第 2 杯半價。

此外，在 12 月 31日前，周二至屈臣氏使用 Android Pay 消費，單筆滿新台幣 888 元現折新台幣 150 元；長榮航空聯名卡 9 月 30 日前，行動支付消費筆筆額外享 200 哩回饋；Sogo 聯名卡 9 月 30 日前，周五至周日於 Sogo 百貨內，超市、餐飲消費單筆滿新台幣 888 元現折新台幣 100 元。

同時，在國泰人壽台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、屏東等地 10 個服務中心及松山、桃園機場櫃檯也開放使用 Android Pay，購買旅平險並選擇國泰世華銀行信用卡付款，享保費 95 折；在國泰產險總公司及台北、桃園、台中、高雄等分公司營運據點也同樣可使用 Android Pay 繳交保險費。