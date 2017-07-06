（中央社台北6日電）台股今天跌36.59點，收在10368.20點，成交值新台幣857.79億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商賣超，合計賣超新台幣3.51億元。



外資及陸資今天賣超0.98億元，投信賣超1.04億元，自營商賣超1.49億元。三大法人合計賣超3.51億元。



元大投顧分析師薛舜日表示，美股小跌、亞股呈震盪格局，台股開盤即跌，出現橫盤整理，但以美國科技股為主的那斯達克指數遇月線支撐轉強，台股電子股今天表現相對抗跌。



薛舜日認為，權值股填息力道不強，讓盤勢呈現高檔震盪格局，外資也從先前買超權值股，轉向低價、低基期中小型股，大盤上攻力道受阻。1060706