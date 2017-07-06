華航與波音簽合作意向 拓展亞太商機中央社 (2017-07-06 14:35)
（中央社記者邱俊欽6日電）華航與美國波音公司簽署合作意向書，未來將瞄準飛機修護工作，共同拓展亞太地區的新興商機。
桃園市長鄭文燦率團前往美西訪問，華航與波音公司並簽署合作意向書（MOU），未來雙方將在航機維修領域，共同尋求合作商機。
中華航空公司董事長何煖軒在會中表示，雙方在航機維修領域合作，包含擴充波音機隊修護能量、機身修改，並評估協助華航成為波音核可全球機隊維修服務供應商，以提供波音客戶航機維護及客機改貨機等服務。
何煖軒指出，華航擁有超過2500位員工及豐沛的修護能量，這次簽署合作協議，未來在波音協助下，將強化維修支援能力，整合航機修護資源，拓展維修商機。
鄭文燦以見證貴賓身分出席這場盛會，指出台灣國內2大航空公司都設在桃園，「桃園航空城計畫」第一階段在機場周邊規劃了330公頃的產專區，將提供給航太工業使用。
鄭文燦表示，華航擁有57架波音機隊，與波音集團是50年的好朋友，如果以結婚來說，50年是「鑽石婚」，代表感情更好，相信華航和波音會成為「永遠的戀人」。1060706
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