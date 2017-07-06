友達6月合併營收 月增近 2%中央社 (2017-07-06 14:35)
（中央社記者潘智義台北6日電）友達光電公布，6月自結合併營收為新台幣285.7億元，較上月增加 1.8%，較去年同期成長4.0%。第2季合併營收為844.1億元，較第1季減少4.7%，較去年同期成長5.4%。
友達統計，6月整體大尺寸面板出貨量，包括液晶電視、桌上型顯示器，及筆記型電腦面板等超過903萬片，較5月減少1.3%。中小尺寸面板出貨量約1315萬片，較5月成長3.1%。
友達指出，今年第2季大尺寸面板出貨量約2684萬片，較第1季減少1.4%，與去年同期相比減少5.7%。第2季中小尺寸面板出貨量約3865萬片，較第1季增加6.1%，較去年同期減少9.1%。1060706
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