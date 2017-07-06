吳欣盈卸新光金董事 早在清明就定案中央社 (2017-07-06 14:21)
（中央社記者韓婷婷台北2017年7月6日電）新光金控(2888)董事長吳東進長女吳欣盈退出金控董事會，吳欣盈今天在臉書(facebook)現身說法，表明在清明節前與吳東進談董事續聘時，就已經了然於胸。
吳欣盈說，外界對新光金董事會改選，捕風捉影大有人在，但實際上，在清明節前與吳東進談董事續聘時，就明白表示要續任有前提，所以對於不續任也了然於胸。
吳欣盈也指出，目前在人壽和基金會每天的工作依舊，卸任董事代表有更多時間用心投入其他的工作，做該做的事，也會秉持對公司的熱忱，繼續堅持理念，直到公司再創榮景，並期待未來在新光金財報上的數字可以更亮眼，也希望關心新光的同仁、朋友跟股東可以多多給予支持。
吳欣盈強調，一向認為董事不是用來rubber stamping (蓋圖章)，應該為公司方向、股東權益與公司治理盡到責任，在公司轉變時期更需要積極挑戰和督導經理人，以專業來講，這是數據不是戲劇。
吳欣盈也說，在擔任新光金董事期間，一向認真準備並提出建議，這些建議也的確發揮了一定的效果，例如金控總經理雖然還是沒有提出自己的百日計畫，但承認總經理的薪水與公司績效不應脫鉤處理，也參加了第1場法說會，吳欣盈強調，經理人的專業能力本來就直接由績效數字來證明，對於在董事任期內應該要恪盡的職責，問心無愧。
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