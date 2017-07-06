（中央社記者潘智義台北2017年7月6日電）道瓊小跌，台北股市今天開低走低，跌破10400點，法人認為，短線持續震盪，盤勢陷入膠著。



終場加權指數收在10368.20點，下跌36.59點，成交值新台幣857.79億元。



元大投顧分析師薛舜日表示，美股小跌、亞股呈震盪格局，台股開盤即跌，出現橫盤整理，但以美國科技股為主的那斯達克指數遇月線支撐轉強，台股電子股今天表現相對抗跌。



薛舜日認為，權值股填息力道不強，讓盤勢呈現高檔震盪格局，外資也從先前買超權值股，轉向低價、低基期中小型股，大盤上攻力道受阻。



他指出，市場預估今年集中市場除息影響大盤指數約計400點；至上週集中市場除息，指數已扣除96點，後續本週與下週在集中市場除息合計影響指數高達124點。



他說，本週集中市場除息影響指數55點及下週69點，7月3日影響指數合計23.8點，較大除息影響指數個股包括台達電4.4點、友達1.8點、富邦金6.9點、國泰金8.5點。



本週其它重要標的尚包括開發金（7月5日）2.5點、今天除息的台化扣抵11.1點、聯發科扣抵5.1點、寶成1.5點、豐泰1.2點。



下週較大除息影響指數標的還包括聯電2.1點、台灣大6.5點、台塑9.9點、遠傳4.1點、鴻海26.5點、元大金1.82點。