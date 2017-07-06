台日軌道交流 台鐵近鐵簽署友好協定中央社 (2017-07-06 14:29)
（中央社記者陳葦庭台北6日電）台日鐵道再合作，台鐵今天和日商近鐵控股公司簽署友好鐵路協定，未來將透過共同行銷合作，促進台日觀光軌道觀光發展。
台日交流密切，台鐵今天和近鐵控股公司簽署友好鐵路協定，台鐵表示，近鐵控股公司和台鐵同樣擁有百年以上的歷史，盼藉由締結友好鐵路，相互汲取鐵道觀光發展經驗，而台鐵近年來也致力於附屬事業之開發，盼能學習近鐵控股公司經驗。
台鐵表示，近鐵控股公司是以交通事業為中心，並以多角化經營房地產、商場、飯店旅館、休閒娛樂等產業，營業體系十分龐大，鐵道本業經營路線橫跨大阪府、京都府、奈良縣、三重縣及愛知縣等，營運路線長度501公里，為日本私鐵最大業者。
台鐵近年來積極和日本鐵道公司合作，從2015年至今已經和京急電鐵、西武鐵道、東武鐵道、JR四國及近鐵投資控股公司合作。1060706
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