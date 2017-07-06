鄭文燦訪美西 會波音高層參訪微軟總部中央社 (2017-07-06 14:19)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯5日專電）桃園市長鄭文燦率市府團隊訪問美西，今晚出席波音集團資深副總裁莫尼爾的歡迎晚宴，也見證中華航空與波音簽署合作意向書（MOU）。
根據桃園市政府發布的新聞稿，中華航空與波音公司簽署合作意向書，宣布雙方將於航機維修領域共同尋求合作商機，包括擴充波音機隊修護能量、客機客艙及機身修改。
合作意向書的內容還包括：評估協助華航成為波音核可的全球機隊維修服務供應商，以提供波音客戶航機維護及客機改貨機等服務。
鄭文燦指出，桃園航空城計畫首階段將在機場周邊規劃330公頃專區，提供航太工業使用，希望台灣能成為飛機零組件重要的供應夥伴，也讓航太維修或改裝業務，發展得更順利。
中華航空董事長何煖軒說，華航很榮幸與波音簽署合作意向書，未來雙方將在航機維修領域，共同尋求合作商機。
波音集團全球銷售與行銷部門資深副總裁莫尼爾（Ihssane Mounir）表示，波音公司認為華航在機器、客艙布局和設計方面都非常優秀，因此選擇與華航合作。
此外，鄭文燦下午也參訪微軟總部，鄭文燦說，桃園市府今年9月將與微軟簽訂MOU，雙方將共同推動智慧城市/物聯網大數據平台與混合實境（MR），並在安東青創基地、虎頭山物聯網創新基地計畫共同合作，推動智慧城市與青年創業。1060706
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ZARATA 支架．ZARATA 開瓶器．ZARATA 冰箱．ZARATA 布丁．ZARATA 削皮器．ZARATA 行李吊牌．ZARATA 可愛 T 恤．ZARATA 帽t．ZARATA 麻花．ZARATA 披肩．ZARATA MP4．ZARATA 戒指．ZARATA 罐頭 存錢筒．ZARATA 音箱．ZARATA 手錶．ZARATA 壁虎．ZARATA 叉子．ZARATA 馬卡龍 磁鐵．ZARATA KUSO 造型．ZARATA 小香．ZARATA 冰棒．ZARATA 噴霧．ZARATA 短T．ZARATA 可愛 橡皮擦．ZARATA 字典．ZARATA 果凍．ZARATA 收納袋．ZARATA 便條紙．ZARATA 吸管．ZARATA 卡夾
- 夜殺『HELLER』☆嘉儀 葉片式定時電暖爐12葉片 KE-212TF / K
- All New DirtDevil 自動髒汙偵測器 M024
- effie輕量抗震 全真牛皮蕾絲花布休閒鞋(黃)
- 【CITIZEN】Eco-Drive 時尚都會大三針腕錶-IP黑/42mm(AW121
- 【南極星】GPS-770 衛星一體式測速器_送專業安裝服務
- SANGEAN 全波段專業化數位型收音機(ATS-909X)
- 【A.S.O】優雅美型 牛皮拼接絨面金屬飾扣高跟短靴(茶)
- 【元山牌】全開水溫熱飲水機(YS-816DW)
- Dr.AV 聖岡科技影音天王 HD高畫質數位機上盒
- Marc Jacobs Henry Sport 條紋系列腕錶-螢光粉/43mm
埃及等四國稱卡達對１３點要求的回復不能令人滿意【北京新浪網】
長電科技槓桿收購蛇吞象 中芯國際入主如何為其保駕護航？【北京新浪網】
金價周三收高0.2% 聯儲紀要后漲幅收窄【北京新浪網】
HTC手機印度傳爆炸 HTC：正調查【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》