（中央社記者曹宇帆洛杉磯5日專電）桃園市長鄭文燦率市府團隊訪問美西，今晚出席波音集團資深副總裁莫尼爾的歡迎晚宴，也見證中華航空與波音簽署合作意向書（MOU）。



根據桃園市政府發布的新聞稿，中華航空與波音公司簽署合作意向書，宣布雙方將於航機維修領域共同尋求合作商機，包括擴充波音機隊修護能量、客機客艙及機身修改。



合作意向書的內容還包括：評估協助華航成為波音核可的全球機隊維修服務供應商，以提供波音客戶航機維護及客機改貨機等服務。



鄭文燦指出，桃園航空城計畫首階段將在機場周邊規劃330公頃專區，提供航太工業使用，希望台灣能成為飛機零組件重要的供應夥伴，也讓航太維修或改裝業務，發展得更順利。



中華航空董事長何煖軒說，華航很榮幸與波音簽署合作意向書，未來雙方將在航機維修領域，共同尋求合作商機。



波音集團全球銷售與行銷部門資深副總裁莫尼爾（Ihssane Mounir）表示，波音公司認為華航在機器、客艙布局和設計方面都非常優秀，因此選擇與華航合作。



此外，鄭文燦下午也參訪微軟總部，鄭文燦說，桃園市府今年9月將與微軟簽訂MOU，雙方將共同推動智慧城市/物聯網大數據平台與混合實境（MR），並在安東青創基地、虎頭山物聯網創新基地計畫共同合作，推動智慧城市與青年創業。1060706