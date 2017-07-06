文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖／新北市政府



最熱鬧的夏日到來，臨海的新北市享有得天獨厚水灣景緻，有淡水八里、福隆海水浴場等景點享譽國際，而今年暑假更要再添聲色。淡水河左岸首度於7月1日至8月31日以LED彩燈裝飾，將原有的地景變身八里浪漫光點河岸，體驗夏夜水岸微風與浪漫燈飾交織地景的感動。因正值七夕情人節期間，相當適合帶著另一半一起漫步在浪漫的左岸河畔，感受不一樣的八里風情。

八里浪漫光點河岸

此外，新北市政府在淡水漁人碼頭打造的戶外原創音樂基地 - 淡水漁人舞台，今年強勢登場，挾帶著去年的好評與觀眾的期待，夏日再次引爆淡水，從7月8日起至8月20日，每個週六、週日的晚間6點到8點，有超過24組的獨立樂團及原創歌手站上這號稱全台最美的戶外表演舞台，揮灑熱血帶來最精彩的演出。

2017淡水漁人舞台-夏日原創音樂季

除了前來淡水漁人碼頭看精彩的獨立音樂展演外，搭配淡水周邊豐富且多元的觀光景點，是大台北地區一日遊的首選，而今年漁人碼頭YouBike站點也建置完成，打算造訪漁人 舞台的遊客，不妨騎著YouBike悠遊淡水，除了探訪歷史悠久的淡水老街、小白宮、淡水紅毛城，也能造訪陶冶性情的雲門劇場及充滿日式風情的多田榮吉故居，追著海風到漁人碼頭情人橋捕捉無敵海景與全台最美夕照，最後在淡水漁人舞台吹著晚風、吃著烤魚、啜著啤酒、隨音樂吶喊搖擺，參與一場熱情恣意的音樂盛宴，體驗全新的淡水風情。

除了前來淡水漁人碼頭看精彩的獨立音樂展演外，搭配淡水周邊豐富且多元的觀光景點

【Info】

八里浪漫光點

地點：新北市淡水八里河岸

時間：7月1日至8月31日



2017淡水漁人舞台 - 夏日原創音樂季

期間：7月8日至8月20日，週六、日18:00 – 20:00

表演資訊：

7/8拉丁搖滾日 - BOXING樂團、小女伶與世界末日派對

7/15客家流行搖滾 - 二本貓、東東(湯運煥)

7/22英式搖滾樂風 - TRASH樂團、搖滾大嬸

8/5美式搖滾日 - 猴子飛行員、筋斗雲

8/12重金屬之夜 - 暴君、貪婪黑洞、Desecration

8/19新世代搖滾 - 麋先生、脆弱少女組

※除了週六主題日，週日的演出團體也有許多新銳樂團，包括嘻哈、放克、電音等。



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