（中央社台北6日電）串連香港、中國大陸珠海與澳門的港珠澳大橋預計7日正式全線貫通。這個號稱是全球最長、埋入海底最深、單個沉管體量最大的沉管隧道開通後，依然能在40多公尺深的海底講電話。



廣州日報報導，港珠澳大橋主橋去年9月27日已經貫通，明天貫通的島隧工程則是港珠澳大橋核心控制性工程，包括兩個面積為10萬平方公尺的人工島和一條長達6.7公里的海底沉管隧道，這是中國大陸第1條外海沉管隧道。



港珠澳大橋海底沉管隧道全長約6.7公里，最深處位於48公尺深的海底。隧道由33截預製沉管與一個長約12公尺、重達6500噸的最終接頭拼接而成。



按照規劃，港珠澳大橋為時速100公里，雙向六線道設計。



為了確保發生緊急事故時，司機或乘客能利用手中電話求救，也不會因為隧道內無法透風窒息。報導指出，大橋在設計時對通風設備與電信通訊十分注意，希望能將隧道內的溫度維持在攝氏26度，也能順利與外界聯繫。1060706