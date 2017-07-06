（中央社台北6日電）暴雨天的迪士尼會變成什麼樣子，讓上海迪士尼告訴你。5日下午5時許，一場暴雨大風突襲上海，上海迪士尼樂園的海盜主題園區「寶藏灣」，重現了電影「神鬼奇航」中的場景。



澎湃新聞報導，5日的暴雨突襲中國大陸上海市，閔行、浦東等區更是下起了冰雹。



在暴雨大風中，上海迪士尼樂園的海盜主題園區「寶藏灣」，重現了電影神鬼奇航的場景，樹葉垃圾齊飛，多艘海盜船遭遇暴風雨的考驗。



截至目前為止，暴雨中的上海迪士尼影片已經吸引超過308萬人觀看。



大陸網民表示，「直接就翻船了」，「六點鐘還沒到就灰灰的，哇塞」。1060706