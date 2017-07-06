暖暖親水公園重新啟用

【旅遊經 洪書瑱報導】

夏日玩水最樂也最解「熱」，為了迎接今(2017)年夏季，基隆除了將親水公園內，過去的罐頭遊具拆除後，改換成大小朋友都喜歡的特色溜滑梯等設施並重新整修開放後，並在暑假期間推出「暖暖親水季」活動，活動期間自昨(5)日開始，直至8月31日暑假結束止，讓民眾一起來體驗這個免費的戲水空間，來為民眾享受玩水並消消暑氣。



基隆市長林右昌表示，這次暖暖區公所除了把原有的噴水設施整修之外，也把原本的罐頭遊具拆除，換成四座別具特色的溜滑梯，在這炎炎夏日，讓基隆市民有個很好的休閒去處，也歡迎外縣市的朋友一起來基隆，體驗這個不比宜蘭童玩節遜色的親水空間。



不同於以往的親水季活動，今年暖暖區公所除了規劃一連串的親水活動，除了在開幕儀式中推出「奇趣泡泡派對」，即日起到8月31日止，每週六有清涼水槍大戰，並且結合7月16日的靈義郡西秦王爺聖誕繞境，當日晚上施放河岸煙火。除此之外，為打造暖暖親水公園成為北台灣很重要的戲水空間，未來也將進一步將親水公園與溪邊結合成為親水河岸，打破人與河川的界線。

暖暖親水公園噴水設施開放時間，在「暖暖親水季」期間，每天上午10時至11時30分、下午4時至5時30分，但提醒民眾，星期一、星期五公園將固定進行清潔維護及換水作業，噴水設施將暫停，而活動期間，人潮較多，提醒民眾，儘量搭乘大眾運輸工具前往享受輕鬆玩水之樂。



圖片：基隆市政府提供