【旅遊經 洪書瑱報導】





不諱言韓國因為戲劇，在亞洲，甚至世界各地都被「韓流」給席捲，因此不管是韓國明星動向、文創、韓食、彩妝，甚至是韓國流行文化及韓國旅遊等，都在在受到亞洲許多人注意及喜歡，再加上全民致力於觀光推動，新景點一一建設，因此帶動了韓國的觀光吸引力，就2016年年底，訪問韓國的外國遊客已突破1500萬人次大關。而韓國在會展與獎勵旅遊(MICE)上也再次創造新紀錄，僅次於美國，世界排名第二，也展現了韓國令人驚艷的觀光成績。

由於臺韓的友好，彼此相互創造觀光能量，也因此韓國觀光公社將選在7月於台北、高雄舉辦 「2017 KOREA MICE ROADSHOW / 韓國獎勵旅遊交流展」，讓台灣有興趣前往韓國開會、旅遊的企業行號，不但能藉由此次活動獲得韓國獎勵旅遊補助的情報，能進一步充分了解韓國獎勵旅遊獨特的魅力以及能帶給企業的啟發和靈感。

而今(2017)年的MICE交流展活動內容包含四大部分，其中包括：

講座交流活動，深入了解韓國文創特色與最新獎勵資訊。 26個來自韓國地方政府、會展單位與旅遊推廣單位駐點，提供專業諮詢。 蘊含韓國歷史與藝術的韓國無形文化遺產(Intangible Cultural Heritage)表演，以及傳統文化互動體驗。 針對VIP企業戶舉辦晚宴交流活動，韓國文化表演及美食饗宴。

2017年韓國獎勵旅遊交流展將在北高各有一場活動，分別為7月11日(二) 13:30~20:30，台北文華東方酒店B2文華廳及7月13日(四) 14:30~20:30，高雄漢來酒店9F宴會廳等，有興趣的企業行號可計劃參與報名參與。

相關訊息請至活動官網(http://freeatkorea.com/ktoevent/mice2017/)查詢。

圖片：韓國觀光公社提供