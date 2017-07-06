（中央社記者陳葦庭台北6日電）民航局原本規畫修正「民用航空運輸業管理規則」，允許個人在一定條件下可申設航空公司，被稱為是「張國煒條款」，不過，民航局今天證實，將再邀各界研議修正方向。



民航局今年5月表示，將研議修改「民用航空運輸業管理規則」，打算開放個人名義申請設立航空公司，，被外界稱為是張國煒條款。不過，民航局今天證實，由於外界反對聲浪大，修正方向還得再研議，外界認為此舉讓星宇航空成立增添變數。



民航局空運組長韓振華今天表示，研議修改「民用航空運輸業管理規則」本來就沒有時間表，將再找公會、學者一起開會討論修正方向，張國煒的星宇航空成立不受影響，還是可以就現有的規定向民航局提出申請。



依據現有「民用航空運輸業管理規則」規定，星宇航空得找到經營國際運輸或國際貿易業務5年以上，且每年營業收入達新台幣60億元以上的合作伙伴，才可能成立。1060706