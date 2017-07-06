（中央社記者陳葦庭台北6日電）午後對流旺盛，中央氣象局今天針對17縣市發布大雨特報，今天桃園以南、花蓮、台東及新北山區、宜蘭山區有局部大雨發生機率，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。



氣象局發布大雨特報縣市包括新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣和台東縣。1060706