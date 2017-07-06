原標題：印尼又議「遷都」事 雅加達仍是金融和商業中心

開齋節長假後上班的幾天來，雅加達的印尼文媒體、華文媒體、英文媒體，報紙、電視、網路都在報導印尼「遷都計劃」，政府相關部門高官也在不同場合發表見解和主張。

印尼國家發展規劃部部長龐邦3日稱，已與總統佐科討論了首都遷移的具體方案。這位掌管國家發展規劃的部長說，印尼首都遷移方案，包括融資方案的可行性研究將在今年內完成，然後將於2018年或2019年開始進行中央政府行政中心遷移的相關活動。

龐邦並未詳細說明包括新首都選址等遷都的具體細節。他僅表示政府需要三四年時間來完成新首都的基礎設施建設。

龐邦稱，將在新首都建設總統府和中央政府辦公樓，而雅加達將保持為金融中心和商業中心。

印尼公共工程與民居部長巴蘇基5日在雅加達稱，遷都原因是要把經濟中心及政府行政中心分為兩個城市，就如美國的華盛頓與紐約。

巴蘇基說，有關遷都的事目前僅限於討論，明年可能要開始新首都城市方案的設計。

印尼土地與空間規劃部長索菲安亦表示，首都遷移計劃目前仍處於初步研究階段。就最引人關注的新首都選址問題，他4日在雅加達稱，除了加里曼丹島中部城市帕朗卡拉亞外，政府也在尋找另外的地點。

上世紀50年代，印尼首任總統蘇加諾曾提出將首都遷往中加里曼丹省的帕朗卡拉亞。

就新首都的選址議題，印尼國會副議長法赫利（Fahri Hamzah）4日提出不同的主張，他稱可將雅加達與周邊幾個城市結合成大都市，將行政中心外遷，作為政府正在討論的「遷都計劃」的替代方案。

而作為該議題決策首腦的佐科，至今尚未對「遷都」發表意見。他4日在出席一個活動期間被問及此事時說，會在適當的時候作出說明。