最近一段時間，唐納魯馬拒絕續約的風波無疑是眾多媒體和球迷口中熱議的話題，不過最近事情似乎又出現了轉機。據《義大利足球》報導，唐納魯馬正在考慮重新與AC米蘭續約，但AC米蘭還尚未與拉伊奧拉達成協議。

18歲的唐納魯馬此前拒絕了AC米蘭為他的新合同，而最近的消息表明，他正在重新考慮與AC米蘭的續約事宜。不過他的經紀人拉伊奧拉和AC米蘭體育總監米拉貝利的關係很差。米拉貝利表示，AC米蘭希望在接下來的48小時內，唐納魯馬可以做出決定。

但是迪馬濟奧的消息則透露：拉伊奧拉仍然沒有和AC米蘭達成協議。拉伊奧拉對於合同中的細節與俱樂部存在分歧，他希望在合同中加入一個低價格的解約條款，即如果米蘭新賽季沒有進入下一賽季的歐冠條款將激活，但很明顯米蘭拒絕這個提議。

協議原本預計在今天達成，但目前雙方仍未最終談妥，《義大利足球》推測這也可能是拉伊奧拉的一個戰術。

因此，米蘭又開始尋找其他門將以代替可能拒絕續約的唐納魯馬，此前他們曾接觸過熱那亞的佩林，尤文圖斯的內托等人。

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