克洛普:今年英超隊買人太困難 轉會得需要耐心北京新浪網 (2017-07-06 12:31)
克洛普期待補強
利物浦全隊已經重新集結開始備戰新賽季，紅軍今夏已經簽下了薩拉赫和索蘭克兩位新援，主帥克洛普在接受採訪時表態，雖然轉會市場上想要引援不容易，但球隊還是會嘗試繼續引進強援。
克洛普說：「轉會窗口幾天前已經開啟了。是的，這會是一個艱難的窗口，也許會變得越來越困難，尤其是在英格蘭，可能會尤其困難。但是我們現在已經做了一些很好的工作。儘管你們看不到，但是你們可以猜想一下，因為我們在幕後做了很多的努力。」
「有時在轉會的問題上，你需要保持耐心，現在我們需要做的就是等待合適的時機，之後我們看看會發生什麼吧。」
《每日鏡報》稱，利物浦目前的主要目標是萊比錫中場納比-凱塔。利物浦名宿哈曼在接受採訪時也表示很看好這筆交易，他說：「利物浦對於凱塔展示出興趣已經有一段時間了，我認為如果報價非常高的話，交易是可以發生的。」
（馬爾科）
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