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23歲的丁彥雨航在獲得本賽季CBA的MVP后，踏上了他夢寐以求的NBA之旅，作為NBA之旅的第一站—夏季聯賽，這裡是草根球員打動教練和球迷，獲得一紙NBA合同的唯一途徑。

在CBA大殺四方，4次砍下40分，場均24.2分的得分王丁彥雨航必須迅速適應自己新的定位，在山東是核心，所有戰術都是圍繞丁彥雨航來打，而到了小牛隊，小丁只是球隊眾多選擇中的一種。出手次數的降低，臟活累活的增加，還有新位置新教練的不適應，都讓丁彥雨航-這個國內實力最接近NBA的「矮個子」倍感壓力和不適。

在小牛隊的夏季聯賽首場比賽中，丁彥雨航得到8分1籃板1蓋帽。這位來自中國的最有價值球員全場比賽表現穩定，得到了小牛老闆和球迷的一致讚揚。

從首場比賽來看，18分鐘的時間里丁彥雨航全場比賽沒有一個失誤，而且從CBA來到NBA，丁彥雨航破天荒的展現了防守的硬朗。作為國內4號位最出色的球員，在NBA丁彥雨航也感受到了前所未有的壓力，而小牛隊主教練表示，丁彥雨航在NBA的移動和投籃具備一定的優勢。

第二場比賽，丁彥雨航所在的小牛對陣擁有今年6號新秀艾薩克的魔術。最終，在和艾薩克的對陣中小丁敗下陣來，10分鐘里由罰球得到一分2個籃板還有一次蓋帽。正負值是全隊最低的-6分。

打完第二場，丁彥雨航就表示：「自己不是很適應美國的比賽節奏，感覺對抗很強，比賽的強度也很大。」

很多人看了次戰會很擔心丁彥雨航的處境，其實出場時間減少是有原因的，因為這一戰不是考察他的，整個第二節他都沒上場。而且除了對抗，丁彥雨航在不熟悉的4號位上展現出非常努力的態度，對籃板的積極拼搶，以及積極的防守態度都是很不錯的。

第三場比賽，丁彥雨航依舊首發出場，不過本場比賽小丁很明顯的改變了自己的打法，與隊友的配合也增多，個人的犯規和失誤都減少，全場19分鐘拿到9分5籃板並且送出了4次助攻。

值得一提的是，上場比賽，丁彥雨航面對的是今年的6號秀艾薩克，全面敗北，此役對面站的是今年的18號新秀司職大前鋒的T.J。利夫，全場比賽，利夫僅僅拿到7分4籃板，可以說，丁彥雨航的表現是完全勝過這名首輪新秀的。

曾經在NBA打拚過的孫悅和易建聯身體天賦是小丁無法超越的，不過這股拼勁還有努力程度還是可以很好的給小青年做個榜樣的。

在今天的第四場比賽中，小丁再次發揮出色，4投3中得到10分2籃板3助攻。比賽中他更是奉獻了一次陣地進攻中的突破雙手暴扣，讓全場發出驚呼。

美國解說員在直播中看到小丁暴扣的時候，連發出三聲「Ding」「Ding」「Ding」

為什麼丁彥雨航夏季聯賽有這種出色表現，有這種比拼身體的狀態，就是因為丁彥雨航在美國特訓出的效果，特訓期間，丁彥雨航非常刻苦，給訓練師留下很深刻的印象。

小牛官推分別發送了小丁妙傳和暴扣的視頻，下面回復都是對小丁的讚美，可見小牛對小丁的看中。

從第三場小丁開始越來越出色，也變得更加全面。至少從場面上看來，小丁正在逐漸展現他的個人優勢，夏季聯賽的體驗，對他的經驗和實力成長，都有著顯著的提高。

看來這樣打下去小丁是回不去CBA了，那就待在NBA別回來了！