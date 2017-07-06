澳大利亞前著名泳將伊恩-索普，最近接受了本國媒體的採訪，在採訪中他侃侃而談，並透露自己在職業生涯最後悔的一件事：在第五次破400自世界紀錄時，也就是在2002年英聯邦運動會的決賽之時，沒能游得更快一些，自己低估了自己。否則這個紀錄到現在還是他索普本人的。

索普說；「我當時是在曼徹斯特打破世界紀錄的。其實我那會沒意識到自己能游這麼快，因為我要游七個項目，雖然我知道自己都能游出好結果，但確實非常累人。在看到顯示屏成績后，我整個大腦都空白了。真應該再加把力。」這個讓索普不滿意的新世界紀錄，是3分40秒08，放在現在，連400自最強者孫楊都很突破。為何索普會不甘心不滿意？因為在七年之後，德國選手比爾德曼以最小的0.01秒的優勢，也就是3分40秒07，打破了索普保持的世界紀錄。

但眾所周知，比爾德曼是快速泳衣最瘋狂年代的最瘋狂選手。他靠著高科技衣服（Speedo的LZR Racer）的助力，從2008年年底崛起，一路瘋狂到2009年整年。在這個時間段比爾德曼拿下09年世錦賽200自和400自雙冠，他創造的男子200自長池、200自短池和400自長池三項世界紀錄，到現在都沒人可以打破。但回到普通泳衣時代之後呢，比爾德曼露原形了，再沒有在世界錦標賽和奧運會拿到過冠軍，連亞軍都沒拿到過。

連澳洲媒體都在新聞里感慨，如果當時索普再拼下命，還有靠著衣服才發達起來的比爾德曼什麼事？世界紀錄保持到現在不說，估計還能往後延續很長一段時間。時間越長，索普本人的傳奇色彩無疑更濃。在索普之後，400自被孫楊佔據世界領先位置，他的最好成績也曾無限迫近世界紀錄，那就是孫楊在倫敦奧運會上游出的3分40秒14。但這幾年，男子400自的成績有整體下滑趨勢，孫楊在15年世錦賽奪冠成績為3分42秒58，馬克霍頓在去年奧運會奪冠的成績為3分41秒55，孫楊的亞軍成績是3分41秒68，今年孫楊保持的世界最好成績是3分42秒16，這幾個成績在當今泳壇極其了得，但離著3分40秒還有段差距。

索普訪談主要談自己個人過往的一些經歷，沒有談到孫楊。而要說到能挑戰400自這些匪夷所思紀錄的最合適人選，依然是26周歲都沒滿、依然還年輕的孫楊。畢竟他達到過3分40秒14這個超級高度，離突破登頂就差0.08秒。不過這次世界錦標賽，孫楊的目標就是奪冠，至於絕對成績能高到什麼地步，我們只能靜靜觀看了。

（威猛）