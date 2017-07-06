信息時報訊（記者 馮愛軍）2017中澳男籃對抗賽昨天在北京打響，結果由杜鋒執教的中國男籃藍隊以68：66險勝。本場比賽中國隊後衛吳前3分球8投7中並得到了25分，成為本場比賽最為亮眼的球星。

之前沒有參加金磚國家運動會的郭艾倫、李根和周鵬三員大將在賽前已經歸隊，不過郭艾倫昨天沒有出戰，加上劉曉宇有傷在身，於德豪和吳前聯袂首發。比賽一開始澳大利亞就命中了2個3分球，在之後相當長的一段比賽中都領跑比賽。

不過吳前在上半場3分球4投4中，幫助中國男籃半場以31：32「咬住」澳大利亞。下半場吳前手感繼續火熱，這也帶動了球隊。比賽3節戰罷，雙方以44：44進入末節。趙岩昊和李根在第4節先後命中3分球，幫助中國男籃奪得比賽的主動權。比賽末段澳洲隊想以全場緊逼戰術扭轉敗局，不過中國男籃最終還是保住了勝局。

值得一提的是，儘管本場比賽吳前的表現最為搶眼，周鵬和李根的得分也並不高，但是在比賽中中國男籃多次使用了周鵬和李根打籃下的戰術，相信在以後的比賽中，小前鋒位置還是會成為中國男籃的進攻「強點」。