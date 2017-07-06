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7月6日上午，第十三屆全運會群眾比賽圍棋決賽在天津濱海一號酒店繼續開戰，專業男子、女子組戰第三輪比賽打響，同時，業餘男、女隊也展開了團體對抗。本輪專業男子組比賽中，柯潔、唐韋星、許嘉陽、范廷鈺四位二連勝棋手兩兩對抗，最終柯潔戰勝范廷鈺，唐韋星勝許嘉陽，人機大戰之後柯潔的連勝紀錄又刷新，達到16場。

本局柯潔執黑先行，第5手即弈出新手，向自己的小目遠遠拆四，隨後又二路點入右邊范廷鈺的白陣，弈得積極靈活。序盤過後，柯潔穩穩控制形勢，走厚中腹后，柯潔在右邊悍然打入，最終輾轉騰挪，棄掉邊上數子后將中腹走的鐵厚，角部也安然成活，最終范廷鈺對柯潔堅實的中腹大塊攻擊未果，黯然投子。這樣，柯潔在專業男子組已達三連勝，他下午將在第四輪比賽中對陣同樣三連勝的唐韋星。

今日下午2：30，專業男子、女子組第四輪比賽將打響，業餘團體對抗1：00開始，新浪將直播相關棋局，敬請關注。

專業男子個人第4輪對陣表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 9 6 柯 潔 -------- 唐韋星 1 6

第2台 15 4 范廷鈺 -------- 陳耀燁 12 4

第3台 8 4 許嘉陽 -------- 陶欣然 11 4

第4台 7 4 楊鼎新 -------- 檀 嘯 3 4

第5台 16 2 辜梓豪 -------- 柁嘉熹 5 2

第6台 14 2 韓一洲 -------- 范蘊若 4 2

第7台 13 2 謝爾豪 -------- 范 胤 2 2

第8台 6 0 喬 然 -------- 李 喆 10 0

專業女子個人第4輪對陣表

台次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分

第1台 7 6 於之瑩 -------- 芮乃偉 3 6

第2台 16 4 李 赫 -------- 陳一鳴 11 4

第3台 10 4 潘 陽 -------- 曹又尹 13 4

第4台 6 4 賈罡璐 -------- 魯 佳 4 4

第5台 15 2 張佩佩 -------- 汪雨博 12 2

第6台 2 2 蔡碧涵 -------- 唐 奕 9 2

第7台 5 2 鄭鴻逸 -------- 宋容慧 1 2

第8台 14 0 袁亭昱 -------- 陸敏全 8 0

（胡波）