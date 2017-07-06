巴薩主席談梅西續約：對世界足壇也是個好消息北京新浪網 (2017-07-06 12:49)
梅西和巴托梅烏
在長時間的斡旋之後，巴薩終於和梅西達成一致，雙方簽下新合約，梅西將至少為巴薩效力到2021年。在巴薩官方公佈與梅西續約的消息之後，巴薩主席巴托梅烏接受了俱樂部官方媒體的採訪。
巴托梅烏表示：「就我個人來說，我一直都確信梅西會和巴薩續約。這是個好消息，不只是對巴薩球迷來說，對世界足壇來說也是如此。」
「梅西與巴薩再次續約，說明目前一切都進展地很順利，而且未來也會繼續順利下去。我們都為梅西和巴薩大家庭感到高興。」
「梅西的故事是關於忠誠和承諾的，他是足球史上最偉大的球員，從13歲開始就一直為巴薩踢球。梅西從青訓營一路進入一線隊，如今取得了巨大的成功。」
「這是一個美好的故事，關於職業，關於足球，更關於對巴薩紅藍色的愛，我們會一直擁有這個故事，直到梅西不再踢球。」巴托梅烏說。
（Echo）
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