粵媒：衡藝豐交易是三贏 新星終能回歸賽場了北京新浪網 (2017-07-06 12:51)
衡藝豐新賽季將代表廣州隊出戰
信息時報訊（記者 馮愛軍）CBA廣州證券隊和江蘇肯帝亞隊昨天完成了一筆頗受關注的交易，廣州隊用後衛史鴻飛加一筆轉會費來交換江蘇肯帝亞男籃球員衡藝豐，衡藝豐下賽季將代表廣州隊出戰CBA聯賽。而史鴻飛則轉會江蘇隊，江蘇與他簽了為期三年的合約。
衡藝豐，1995年1月27日出生，身高196cm，2014/15賽季衡藝豐在江蘇打了一個賽季，出戰31場，場均17分鐘可以為球隊貢獻6分。在2015年2月1日江蘇與吉林的比賽中，衡藝豐得到了職業生涯最高分19分。
不過衡藝豐與江蘇肯帝亞隊因為合同問題爭執已久，衡藝豐也因此沒有繼續在CBA打球。昨天廣州男籃宣布用史鴻飛加轉會費的方式交換衡藝豐，這算是對三方都有益的簽約，廣州隊得到了他們想要的球員，江蘇肯帝亞隊獲得了補償，衡藝豐也能返回CBA賽場。
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