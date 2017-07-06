阿森納花費5200萬英鎊的隊史紀錄價，簽下了里昂前鋒拉卡澤特。這名法國前鋒，真的就適合阿森納嗎？來看阿森納名宿的解讀。

查理-尼古拉斯曾在1983年至1988年，在阿森納效力，他總共為槍手攻入34球。司職前鋒的尼古拉斯，談到了他對拉卡澤特的看法，尼古拉斯表示：「拉卡澤特現在正處在生涯最黃金階段，早在三年前，阿森納就嘗試簽下拉卡澤特。」

「阿森納需要一個聰明的前鋒，即那種跑位非常出色，速度也很快的前鋒，他不一定得是那種老式的9號前鋒。拉卡澤特必須繼續努力和提高自己，我認為他對於阿森納而言，是一塊完美的拼圖。」

評價完拉卡澤特，尼古拉斯還談到了桑切斯，他表示：「由於阿森納的猶豫不決，這讓桑切斯在續約談判中，掌握著所有的主動。我真的對桑切斯感覺很不好，我覺得他正在戲弄和折磨所有人，他讓其他俱樂部去給他出價，而阿森納也不得不跟著緊張兮兮。我希望我的看法是錯誤的。」

「沒錯，桑切斯是一位贏家，是一個戰士，是一位我們都欣賞的球員，這讓我們都樂意擁有他。但是，如果他想要得到梅西C羅級別的年薪，那這顯然是不可能實現的。」就在今天，英國媒體指出，桑切斯要求得到一份周薪40萬英鎊的續約合同。要知道，現在的英超最高周薪，才是29萬英鎊（博格巴），這讓阿森納方面很難接受。

（小九）