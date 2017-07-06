埃弗頓有意在今夏重簽魯尼，這個回家的故事讓不少球迷們期待。不過並不是每個人都這樣覺得。《鏡報》記者大衛-安德森便直言，埃弗頓根本就沒有簽約魯尼的必要，足球層面而言，如今的魯尼不能帶給埃弗頓任何幫助。

大衛-安德森專欄摘譯：

埃弗頓需要速度，能量和活力，這些魯尼一項也提供不了。

曼聯和英格蘭沒有魯尼的位置，實際上你也很難在埃弗頓找到適合魯尼的位置。埃弗頓現在也不是當年魯尼效力時的那支魚腩了。今夏埃弗頓已經在轉會上投資了超過9000萬鎊了，很難想像科曼的新陣容中還有魯尼的位置。

魯尼被擠出曼聯，是因為穆里尼奧認為在攻擊線上，不管那個位置，他都有比魯尼更好的選擇。在埃弗頓的情況也會是一樣的。當科曼想要提速時，魯尼只會拖慢比賽的節奏。

埃弗頓重簽魯尼完全就是個感情上的決定，而不是競技層面的決定。為了簽下魯尼，他們還得打破工資結構。甚至有人認為，簽魯尼只是為了多賣球衣，而不是為了多贏球。

不過埃弗頓的高層今夏已經給了科曼足夠的支持，簽下了很多他想要的名字。所以科曼也願意接受一個高層想要的球員。埃弗頓想要的其實就是魯尼這塊招牌而已，而不是他的足球天賦。

（馬爾科）