文／MOOK景點家編輯部整理報導



台灣一直是日本遊客喜愛的旅遊國家之一，近期日本一間知名的旅行社邀請2千多位網友投票，選出最想造訪的台灣景點或美食。其中最著名的台北101、鼎泰豐等皆未上榜，反而文青類型的彩繪村、四四南村、復古文旅1969藍天飯店等成為日本網友的新寵兒；最想嘗試的美食則有夢幻果汁奶昔店Meat Up、台南泰成水果店、花匠等。以下整理出網友票選的前十大景點與美食。

台中彩虹眷村 (圖片提供／克里斯多福)

1. 台中 - 彩虹眷村

台中彩虹眷村 (圖片提供／克里斯多福)

2. 台北 – 四四南村

四四南村 (圖片來源／文化部資產局)

3. 台中 - 1969藍天飯店

1969藍天飯店 (圖片來源／1969藍天飯店 Blue Sky Hotel)

4. 高雄 - 光之穹頂

美麗島站的光之穹頂公共藝術是高捷必去景點之一 (圖片提供／高雄捷運公司)

5. 台北 - 樂天皇朝小籠包

樂天皇朝小籠包 (圖片來源／樂天皇朝台灣)

6. 台北 - Emack & Bolio's

Emack and Bolio’s (圖片來源／Emack and Bolio’s Taiwan)

7. 台北 - Meat Up

Meat Up (圖片來源／Meat Up)

8. 台南 - 泰成水果店

泰成水果店 (圖片來源／泰成水果店)

9. 台北 - 夢之飲

夢之飲 (圖片來源／夢之飲)

10. 台中 - 花匠

台中勤美商圈的美食景點 – 花匠 (圖片來源／花匠)

在眾多日本網友的投稿票選中，除了上述十大之外，還有台中宮原眼科、旗津彩虹教堂、菓果等，可以發現日本對台灣景點的認識越來越深入，而透過拍照與打卡，也讓台灣各個角落的美景被更多觀光客發掘。



手握飲料魔力！日本遊客也瘋迷～台灣十大必喝飲品

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