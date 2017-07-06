台北101落榜 日本網友票選十大最愛景點MOOK景點家 (2017-07-06 11:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台灣一直是日本遊客喜愛的旅遊國家之一，近期日本一間知名的旅行社邀請2千多位網友投票，選出最想造訪的台灣景點或美食。其中最著名的台北101、鼎泰豐等皆未上榜，反而文青類型的彩繪村、四四南村、復古文旅1969藍天飯店等成為日本網友的新寵兒；最想嘗試的美食則有夢幻果汁奶昔店Meat Up、台南泰成水果店、花匠等。以下整理出網友票選的前十大景點與美食。
台中彩虹眷村 (圖片提供／克里斯多福)
1. 台中 - 彩虹眷村
台中彩虹眷村 (圖片提供／克里斯多福)
2. 台北 – 四四南村
四四南村 (圖片來源／文化部資產局)
3. 台中 - 1969藍天飯店
1969藍天飯店 (圖片來源／1969藍天飯店 Blue Sky Hotel)
4. 高雄 - 光之穹頂
美麗島站的光之穹頂公共藝術是高捷必去景點之一 (圖片提供／高雄捷運公司)
5. 台北 - 樂天皇朝小籠包
樂天皇朝小籠包 (圖片來源／樂天皇朝台灣)
6. 台北 - Emack & Bolio's
Emack and Bolio’s (圖片來源／Emack and Bolio’s Taiwan)
7. 台北 - Meat Up
Meat Up (圖片來源／Meat Up)
8. 台南 - 泰成水果店
泰成水果店 (圖片來源／泰成水果店)
9. 台北 - 夢之飲
夢之飲 (圖片來源／夢之飲)
10. 台中 - 花匠
台中勤美商圈的美食景點 – 花匠 (圖片來源／花匠)
在眾多日本網友的投稿票選中，除了上述十大之外，還有台中宮原眼科、旗津彩虹教堂、菓果等，可以發現日本對台灣景點的認識越來越深入，而透過拍照與打卡，也讓台灣各個角落的美景被更多觀光客發掘。
手握飲料魔力！日本遊客也瘋迷～台灣十大必喝飲品
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15607
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