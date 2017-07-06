文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖／Jenny Bakery



招牌的泰迪熊鐵盒，與濃郁酥脆口感的珍妮曲奇小熊餅乾，是許多觀光客去香港旅遊時必排的人氣伴手禮，現在遊客們不用到香港大排長龍也買得到了。珍妮曲奇小熊餅乾於7月7日進駐台灣，地點選在台北的東區商圈，這是台灣第一家小熊餅乾實體專賣店。

台灣專賣店不僅可以享有跟香港同步的4種口味「咖啡花、牛油花、脆牛油、提子燕麥」，另外還推出台灣限定「單一原味牛油花口味」，酥鬆的口感搭配香氣四溢的牛油香，令人相當期待。

此外，小熊餅乾也會於7月7日、8日在微風南京以快閃櫃的方式販售，等不及的遊客不妨可以先去嘗鮮。



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