費利佩-馬薩的專訪，巴西人暢談了他的F1職業生涯，從早期的索伯到法拉利與舒馬赫一起戰鬥，再之後到威廉姆斯車隊。他的職業生涯有巔峰，也有低谷，馬薩還談了塞納、談了舒馬赫、談了弗蘭克-威廉姆斯爵士，當然還有2008年與漢密爾頓的纏鬥。