7月5日晚7點，浙江台州路橋文體中心沸騰了，匹克簽約球星、NBA洛杉磯快船隊球員路易斯·威廉姆斯在這裏參加了他此次中國之行的最後一個行程——匹克國際籃球節台州站。

這場在5日晚聚焦全台州球迷目光的籃球盛宴，對陣雙方分別為剛剛奪得2016-2017全國初高中籃球聯賽總冠軍的回浦中學籃球隊和由路威及朋友、匹克3V3冠軍賽台州站冠軍隊隊員組成的「匹克體育隊」。

一開場，路威即展現變態准手感，連續命中三分帶領「匹克隊」取得近二十分的領先優勢，盡顯「超六」本色。隨著比賽的深入，回浦中學隊憑藉默契的合作逐漸縮小了比分差距，一度將分差縮小至僅差八分。關鍵時刻，路威暴扣得分引爆全場並帶領隊友將勝勢延續到了最後。

去年路威第一次中國行期間，在各地舉辦的匹克國際籃球節，就給他留下了深刻的印象，讓他感受到了不分年齡、不分性別的中國球迷對籃球運動的熱愛。本次台州站，延續了以往匹克國際籃球節豐富、多樣的互動項目設置。在回浦中學隊和「路威隊」比賽節間，設置了抽獎和小人大鞋等趣味互動，比賽之餘為現場和收看網路直播的觀眾帶來了更有趣、生動的觀看體驗。路威的女兒Jada 還參與了「小人大鞋」環節遊戲，貼心的「路爸爸」為女兒穿衣、穿鞋，加油鼓勁。

匹克國際籃球節是由有著10年歷史的匹克球星中國行升級而來，「每個熱愛籃球的人都可以有夢想，如果不能站在NBA賽場上，但至少能與NBA球員同台競技，作隊友抑或對手，只要你是匹克的忠實消費者，只要你支持匹克，我們為所有匹克的消費者打造這個平台，實現這個心愿。這就是我們匹克球星中國行國際籃球節的意義。」匹克品牌管理中心副總監林小雄談及了匹克國際籃球節的舉辦意義。

本站匹克國際籃球節，路威依舊上腳匹克為成千上萬籃球愛好者打造的國際籃球節專屬戰靴——299元一體織籃球鞋。這款極具性價比的專業籃球鞋的面市，使更多籃球愛好者能夠一起分享籃球運動快樂、享受籃球運動瘋狂的魅力。

至此，2017匹克球星路易斯·威廉姆斯中國行圓滿結束。一周的時間內，路威攜家人和朋友與北京、丹東和台州三地的球迷零距離接觸，飽覽各地風光、感受中國文化。路威表示：「非常感謝匹克體育為我和家人策劃組織了這次中國之行，尤其是對於我的大女兒來說，這次非凡的經歷會成為她成長之路上最難忘的回憶之一。」