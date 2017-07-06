本文來自一點號「時刻體育」

日期:7月5日，在之前的NBA夏季聯賽中，中國球員丁彥雨航所在的小牛最終戰勝了步行者。

全場比賽，小丁發揮極其出色，他三節就打卡下班，全場18分鐘7投3中轟下9分5籃板4助攻1搶斷的全面數據，率隊大勝對手。

比賽中，丁彥雨航曾有過一次怒搶前場籃板之後的準備扣籃動作，可惜遭到對手犯規，儘管如此，小牛板凳席上的隊友都興奮的站了起來並不停地叫喊，「好樣的，丁！」

賽后，丁彥雨航在接受採訪時也談到了自己的表現。他表示自己現在還遠沒有達到最佳狀態，只是在努力適應NBA夏季聯賽的強度，並進行自我調整。

值得一提的是，比賽期間小牛教練邁克-溫納曾特意為丁彥雨航布置過一個戰術，他當時喊道：「丁，你在牛角位接球」。賽后丁彥雨航也感謝了教練：「我第一節投籃不夠好（3中0），教練給我布置戰術也是為了讓我儘快找到信心，所以我很感謝教練。」

儘管教練很看重丁彥雨航，但不少球探卻對他的前景並不樂觀。據悉，有球探就表示「這個聯賽對他（丁彥雨航）來說太快了，他還沒有適應比賽節奏」、還有一支西部球隊的球探直言：「他身體素質不錯，有身高，但投籃必須加強，他現在還不適合打NBA。」

不得不說，這兩點也是他現在最主要的問題。雖然教練很夠意思，但如果小丁表現不出值得留在球隊的理由，那麼他幾乎不可能出現在NBA的賽場上。