『送報到山巔 送愛到偏鄉』8/19貴子坑公益健行 開始報名欣傳媒 (2017-07-06 10:43)
圖說:『送報到山巔 送愛到偏鄉』8/19貴子坑公益健行 開始報名
欣傳媒 | 綜合報導
由國語日報社主辦，中華民國婦女聯合會、松山奉天宮贊助舉辦的2017「送報到山巔 送愛到偏鄉」貴子坑公益健行活動，將於暑假期間八月十九日上午，假台北市北投貴子坑露營區及健行步道舉行。本活動最大的特色，邀請到台灣登山教育推展協會於貴子坑水土保持教育園區戶外教室，導覽「面山教育」野外安全課程，共派出二十五名導覽志工，讓參加的同學可以學習到重要的登山安全知識。學習單：「HUG A TREE and STOP！迷途的自處」。一次學習，終生受用。
本活動歡迎親子一同報名參加，寓教於樂。報名費只要200元，報名可獲得：面山教育小隊分組導覽及報名禮-知名憤怒鳥授權商品組(束口袋背包+水壼)、保險、抽獎券等。報名自即日起至七月31日止，請至國語日報社官網www.mdnkids.com線上報名。洽詢電話：(02)2391-2112國語日報社經理部。
本活動在繳交報名費同時，也可捐款送愛心。「送報到山巔」公益捐款方案，可選擇200元報名費，加上捐款一月期300元，或加捐一年期3600元捐款，捐給「送報到山巔」捐款專戶，送愛到偏鄉。財團法人國語日報「106年送報到山巔」公益勸募活動專案，衛福部許可文號：衛部救字第1051364044號。
國語日報是全國唯一深入學校做為老師帶領晨讀「NIE讀報教育」的讀報教材，是老師最為推薦的課外學習讀物。國語日報社自民國93年發起「送報到山巔」捐款公益活動至今，已造福二十多萬名偏鄉學生。以報紙當教材，帶領學生學習閱讀。我們深信閱讀是知識素養的根本，是縮小城鄉差距最基礎的方式。本文經授權轉載自欣傳媒 欣新聞，未經允許請勿轉載！
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