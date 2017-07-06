自2015年3月國務院印發《中國足球改革發展總體方案》，中國足球改革已有兩余年時間，中國足球迎來前所未有的歷史發展機遇。2017年7月即將開幕的中國上海金山「華信杯」國際青少年足球邀請賽，正是在中國足球發展的宏大背景下應運而生。

在中國體育大時代的環境中，可以看到的是，男足國家隊時隔15年再次打進十二強賽，女足國家隊連續打進世界杯和奧運會八強，中超聯賽版權5年80億進入第二年，職業聯賽水平與品牌價值更是快速提升、社會資本投資足球的熱情不斷高漲，這些都強有力的推動了足球產業蓬勃發展。中國足球的點滴變化，無不滲透著足改的積極效應，也更加堅定著中國足球通過改革不斷向前發展的信念。

可以說，金山「華信杯」國際青少年邀請賽便是在國務院印發《中國足球改革發展總體方案》的理念指引下而誕生。在中國足球進入新的發展機遇時，青少年足球的發展關係到中國足球的未來，更是中國足球健康發展的基礎工程。金山國際青少年足球邀請賽，便是一項為年輕球員量身打造的賽事。

與國內其他青少年賽事有所不同，上海金山青少年足球邀請賽的參賽球員們全部為U16（暨2001年以後出生）球員，而這個年齡段的球員剛好是2024年奧運會的適齡球員。對於中國足球來說，從現在開始就進入衝擊2024年奧運會以及2026年世界杯的籌備工作中，所以U16年齡組的球員需要得到更多高質量的比賽鍛煉，便顯得尤為重要。

就在《中國足球改革發展總體方案》發佈之後，2016年4月，國家發展改革委網站發佈《關於印發中國足球中長期發展規劃（2016—2050年）的通知》，這份時間跨度長達35年的發展規劃，明確中國足球改革分為三階段進行。其中，2016年-2020年，中國足球改革發展要努力實現中國足球保基本、強基層、打基礎的發展目標。從這個層面來看，金山足球邀請賽，不僅可以為世界各地青少年提供優質的比賽服務，讓中國廣大年輕球員得到更多的比賽、學習、交流的機會，視野同時延伸到中國足球的未來建設。

本屆金山足球邀請賽，將有來自6個國家的12支球隊參賽，世界各地青年球員匯聚一堂，以足球的名義共赴這場青春盛宴。值得一提的是，中國U16國少隊不僅參加本次比賽，而且一隊分成兩組，主教練沈祥福同時指揮兩組球員進行比賽，其深遠意義不言而喻。這支著眼於2021世青賽以及2024奧運會的隊伍，也為了擴軍后的2026世界杯夢想，將開始進入公眾的視野，他們期盼在不遠的未來為中國足球打一場「翻身仗」。

實際上，金山區體教結合工作模式的實效性在全市乃至全國均走在前列，青少年體育特別是足球運動近年來取得了長足的進步，校園足球參與人數達到上萬人，為上海市一線、二線運動隊輸送了近60名足球運動員，在國際國內各類賽事中成績斐然。中國足協領導對金山區的青少年足球發展給予了很高的評價，希望金山區成為中國足球人才的重要培養基地，金山足球已然成為金山區一張靚麗的名片。

金山足球打造自身靚麗名片的同時，也同樣心系中國足球的基礎建設。中國足球改革第二個階段如是寫道，「2021年-2030年要奮力實現中國足球動力更足、活力更強、影響力更大，躋身世界強隊的發展目標。」目前，金山區已經擁有全市最好的足球訓練競賽基地——金山體育中心，上海申鑫足球俱樂部、上海市青少年足球訓練基地、上海市校園足球訓練營均落戶在此。亞足聯、中國足協、上海市足協也將相關賽事安排到金山。對於青少年球員來說，比賽的數量與質量在很大程度上決定著他們未來成長空間，而金山良好的足球基礎設施也將為年輕球員提供更完善的參賽、訓練及日常生活體驗。