張繼科一年賺多少錢?豪車4年一換+手錶80萬+拖鞋6000北京新浪網 (2017-07-06 12:05)
張繼科，乒壇歷史上第7位大滿貫選手，也是繼劉國梁、孔令輝后中國男乒史上第3位大滿貫選手，他年少成名，又桀驁不馴，16歲時，曾因違反隊規被開除國家隊，但天才終究是天才，即使離開了國家隊，他依然拿到了全國青少年賽的單打冠軍，之後他的心態也愈發成熟，18歲時重新返回了國家隊，從此開啟了自己輝煌的職業生涯。
2016年裡約奧運會，張繼科獲得了乒乓球男子單打亞軍和乒乓球男子團體冠軍，優異的成績在加上帥氣的臉龐，讓他很快走紅全國，成為了最炙手可熱的體壇明星之一，人氣大增的他也俘獲了一大批「迷妹」，本屆德國世乒賽時，就有很多女粉絲為了支持張繼科，不遠萬里來為他加油，甚至包場助威。
張繼科人氣爆紅之後，隨之而來的活動，廣告，代言也源源不斷，他的腰包自然也踹得鼓鼓，他的座駕也從最開始的寶馬，瑪莎拉蒂，換成了如今的賓利歐陸雙門跑車，除此之外，張繼科還喜歡收藏名錶，他的一對Richard Mille RM 055 「黑色傳奇」和「白色傳奇」手錶都是全球限量款，售價在60萬-80萬人民幣，此外張繼科還有很多名錶。
張繼科喜歡奢侈品，這在圈內也不是什麼新聞了，他曾經穿過一雙拖鞋，都是售價在6000元人民幣的GUCCI，愛馬仕，阿瑪尼的奢侈品也都應有盡有，他還在北京和青島兩地擁有多處房產，身價不菲。
根據最新的中國體育運動員財富榜提供的數據，張繼科年收入達到了6000萬人民幣，是全國排名第二的運動員，僅次於孫楊的6900萬，當然，張繼科所擁有的一切，都是自己努力拚搏賺來的，他445天就拿到大滿貫的記錄也是歷史最快，希望張繼科繼續努力，為中國乒乓球隊獲得更多的榮譽。
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