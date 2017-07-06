揭秘梅西新合同年薪：超5000萬 要比C羅更高北京新浪網 (2017-07-06 12:08)
梅西年薪多少？
7月5日，巴薩俱樂部官方宣布與梅西續約到2021年6月30日，很多人都關心梅西續約后的薪水問題，尤其是和C羅相比。
梅西上一次與巴薩續約是在2014年5月19日，當時雙方將合同延長到2018年，他的稅前年薪為4000萬歐元。《每日體育報》披露，在最新這次續約完成後，梅西的固定年薪為1500萬歐元，要比C羅更多。
C羅上次與皇馬續約是去年11月，他也與皇馬續約到2021年，稅後年薪為2360萬歐元，皇馬需要付出的稅前款大約為5000萬歐元。
根據《每日體育報》的說法，本次續約，除了合同中的年薪外，巴薩還將支付給梅西5000萬歐元的簽字費，梅西新的合同是4年，算起來，阿根廷巨星的年薪等於增加了1250萬歐元，考慮到梅西上份合約中的稅前工資為4000萬，也就是說，在新合同中，梅西的薪水至少為5250萬歐元，要高過C羅。
（伊萬）
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