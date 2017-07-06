飛訊-天津球隊報價桑切斯 亞洲球隊排名恆大第3 詳情>>

據義大利媒體「direttagoal」報導，中超天津（可能是權健）俱樂部想要引進英超阿森納前鋒桑切斯，並且提供了瘋狂的報價。除了曼城、拜仁慕尼黑、摩納哥，中國俱樂部也在追求桑切斯，並且提供了瘋狂的報價。中國天津俱樂部為得到桑切斯提供了報價，想要說服桑切斯來中國踢球。目前，德國足球數據網路媒體《轉會市場》給桑切斯標出的評估身價高達6500萬歐元，比目前任何一名中超球員的評估身價都高出很多。考慮到溢價因素和高價引援涉及的引援調節費，如果中超俱樂部成功引進桑切斯，總花費可能接近2億歐元。

蘇寧續約R馬補足五名外援 還在尋找新外援前鋒 詳情>>

15輪中超聯賽只拿到9分，蘇寧不經意間創下了江蘇足球隊重返中國足球頂級 聯賽以來半程得分新低。從2009賽季到2010賽季，中超半程後排名倒數第一的副班長中，只有上賽季的 魯能在聯賽下半程強勢追分，最終得以留在中超。蘇寧保級形勢已經相當嚴峻，如何複製魯能的逆襲？ 續約R·馬丁內斯是俱樂部自救的強烈信號之一，補足五名外援，並做好場內場外的各項工作，才能為 保級打下堅實基礎。蘇寧的保級之路，將從本周六和宿敵上海申花的比賽正式開啟。

巴薩給梅西續約開高額簽字費 西媒爆料：5000萬 詳情>>

梅西終於和巴薩完成續約，雙方的新合同將延續到2021年。根據《每日體育報》的報導，在完成續約后，梅西將得到一筆高達5000萬歐元的簽字費。

火箭官方曬周琦訓練視頻 最早明天正式簽約 詳情>>

日期:7月6日，據《休斯頓紀事報》報導，NBA各支球隊最早將會在明天早上給拿到新合同的球員完成簽約。其中中國球員周琦也將有機會在明天領到個人職業生涯第一份NBA合同，而且火箭隊官方Ins曬出了周琦與其他隊友一同訓練的照片。

曝火箭月底跟哈登重新簽約 1條款讓他拿1.68億 詳情>>

日期:7月6日，據《休斯頓紀事報》報導，火箭隊計劃在本月下旬與符合「指定老將條款」的詹姆斯-哈登續約一份新合同。

北京官宣簽約後衛外援傑克遜 將作為老馬替身 詳情>>

日期:7月6日，北京首鋼男籃官方發佈通告宣布，球隊已經與外援艾倫-傑克遜簽約。