曼城在過去多年，一直持續投入重金引援，這讓曼城陣容冗員很多。而曼城為了順利清洗他們，不得不做出很多努力。

哈特、納斯里、曼加拉之外，上賽季才加盟曼城的諾利托，如今也登上了曼城的清洗名單。塞維利亞當地媒體《Estadio Deportivo》透露，曼城已經就諾利托的轉會問題，和塞維利亞展開了談判。塞維利亞準備租借這位西班牙名將，而曼城為了順利促成協議，願意承擔諾利托的一部分工資。

去年夏天，諾利托以1380萬英鎊的身價，加盟曼城，他是瓜迪奧拉指名要引進的球員。但過去一個賽季，諾利托在曼城並不如意，他大多數時間只能替補登場，最終賽季6球的成績也無法證明自己。在這種情況下，諾利諾有意回歸他曾馳騁的西甲賽場，塞維利亞便成為他考慮的下家之一。

（小九）