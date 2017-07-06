日期:7月6日，著名NBA記者克里斯-布魯薩德對當今NBA的小前鋒進行了排名，騎士隊的勒布朗-詹姆斯力壓勇士隊的總決賽MVP凱文-杜蘭特排名第一。

隨著勇士隊在今年總決賽擊敗騎士隊奪冠，而且杜蘭特發揮出色並獲得FMVP獎杯，聯盟里已經出現了「杜蘭特超越詹姆斯」的聲音。「真理」保羅-皮爾斯就多次在節目里指出杜蘭特已經超過詹姆斯成為當今NBA最好的球員。

然而著名NBA記者克里斯-布魯薩德顯然並不這麼認為，他在節目里對當今NBA的小前鋒進行了排名，結果詹姆斯排名第一，杜蘭特排名第二，考瓦伊-萊昂納德排在第三。

雄鹿隊當家球星字母哥排名第四，而今年夏天被交易的保羅-喬治以及吉米-巴特勒排在第五和第六。

被稱為當今NBA最強白人球員，昨天宣布加盟凱爾特人的戈登-海沃德排名第七，而且力壓昔日超級巨星卡梅羅-安東尼（第八）。

（羅森）