(中央社記者邱俊欽桃園機場6日電)一輛聯結車因撞上A8長庚醫院站前的軌道橋墩，造成機捷供電設備損壞，機捷一度停擺，其中2件旅客行李「差一點無法登機」，所幸緊急協調，在班機起飛前完成作業。



一輛聯結車今天清晨6時38分行經桃園機場捷運A8站長庚醫院站前，疑似因車體過高，駕駛未注意限高，撞到軌道的橋墩，造成機捷供電設備損壞，機捷一度停擺。



桃園捷運公司表示，意外撞擊造成捷運電力設施受損，經過檢測後，於上午7時20分恢復正常營運。



桃園機場公司表示，在接獲桃園捷運公司通知後，同步啟動緊急接駁作業，桃園機場公司依據預辦登機緊急應變程序，暫停預辦登機服務，有2件行李受到影響。



經過桃園機場公司與航空公司共同處理後，行李於班機起飛前送抵桃園機場，並完成作業，並未影響已報到旅客的行程。



整起意外在上午9時15分列車運轉恢復正常後，桃園機場立即恢復A1站預辦登機服務。1060706